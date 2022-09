Schützenfest der St.-Paulus-Bruderschaft : Poelycker feiern ihren Thron

Poelyck Gestartet wurde Donnerstag mit dem Oktoberfest, am Montag trotzten die Feiernden dem Regen beim Festumzug. Die Feierlichkeiten enden am Mittwoch mit der Gerichtsverhandlung der Kirmespuppe.

Kein Zweifel: Die Poelycker verstehen es zu feiern. Das haben sie nach drei Jahren Pause wieder bewiesen. Rund um das Königspaar Hans und Verena Kilders dauerten die Feierlichkeiten sieben Tage an. Auch vom plötzlich einsetzenden Regen beim feierlichen Umzug am Montag ließen sich die Schützen der St.-Paulus-Bruderschaft nicht erschüttern. Für das Thronfoto kamen vor dem Regenguss (v.l.) das Ministerpaar Thomas und Marie Kleinmanns, das Königspaar Hans und Verena Kilders, das Ministerpaar Meike Soesters und Markus Neuhaus sowie Königsadjutant Franz Heyer zusammen. Am Dienstag stand der Offiziersrundgang an und Mittwoch steht die Gerichtsrunde für die Kirmespuppe auf dem Programm. Bereits Sonntag gab es den Kinderkönigsgalaball zu Ehren des Kinderkönigs Georg Saers mit seinen Ministern Melanie Derks und Matthias Bremenkamp.