Das sind die Pläne für das Schützenfest : Straelen freut sich auf den tanzenden Thron

Straelen Mit der „Kölschen Partynacht“ beginnt das Volksfest am Freitag. Am Sonntag ist die große Parade. Doch auch sonst gibt es weitere spannende Programmpunkte.

Nun geht es in die „heiße“ Phase für das große Schützenfest in Straelen. Das Königspaar Stefan und Verena Henssen nebst ihrem Hofstaat hat über die letzten Wochen beim Einstudieren der Tänze viel Schweiß vergossen. Die Nachbarschaften und die Bruderschaft sind mit dem Kränzen voll im Gange. Von Ideen erstellen bis zur Vollendung, alles muss bedacht und organisiert werden. Auch das Offizierscorps bereitet sich mit vollem Elan auf die Aufgaben beim Schützenfest vor. Marco Hentschke von der St.-Barbara-Bruderschaft sagt: „Wir sind bereit, Euch ein schönes Schützenfest zeigen zu dürfen.“

Es beginnt am Freitag, 9. September, um 19.30 in der Bofrost-Halle mit der „Kölschen Partynacht“. Der Vorverkauf läuft auf vollen Touren und die Aktion vom Wiesenfest gilt weiterhin. Wer zehn Karten erwirbt, bekommt die elfte dazu.

Am Samstag startet nach Umzug und Fahnenschwenken am Marienhaus die Schützenparty in der Halle. Dort wird der Hofstaat zum ersten Mal seine Tänze vorführen.