St.-Paulus-Bruderschaft Poelyck : Das „Dreiländereck“ feiert Schützenfest

Florian Elspaß ist der König der St.-Paulus-Bruderschaft Poelyck. Das Festzelt steht am Rahmweg.

Schützenfest im „Dreiländereck“. Mit dem Vogelschießen wurden die besten Voraussetzungen geschaffen, damit die St.-Paulus-Bruderschaft Poelyck wieder eine tolle Kirmes feiern kann. Ein junger Thron wird im Mittelpunkt des Schützenfestes in der Bauernschaft stehen, deren Gebiet in Issum, Kerken und Geldern liegt. König ist Florian Elspaß, seine Königin Anna Schmidt. Zum Thron gehören zudem Minister Daniel van de Laak mit Hofdame Friederike Bereths und Minister Jacques Hils mit Hofdame Lisa Preuß.

Die Kirmes beginnt mit dem Maibaumrichten, am Donnerstag, 12. September, an der Brigittenkapelle um 19 Uhr. Am Freitag, 13. September, beginnt das 7. Niederrheinische Oktoberfest um 19 Uhr im Festzelt. Es ist ausverkauft, es gibt keine Karten mehr an der Abendkasse. Samstag findet am Nachmittag das Maienfahren der Frauen statt. Für 19 Uhr ist ein vereinsinterner Bruderschaftsabend vorgesehen. Am nächsten Tag, Sonntag 15. September, zieht die Prozession, um 10.45 Uhr vom Rahmweg (Festzelt) zur Brigittenkapelle. Dort beginnt um 11 Uhr die Festmesse. Unter musikalischer Begleitung, durch den Spielmannszug Blau-Weiß Hartefeld, zieht man anschließend zum Festzelt. Dort startet um 12:30 Uhr der bekannte Dämmerschoppen, der gleichzeitig den Kinder und Jugendgalaball beinhaltet. Für die anwesenden Kinder werden Spielgeräte im Festzelt aufgebaut.