St. Antonius Bruderschaft Das ist die Festkettenträgerin beim Schützenfest in Rahm

Um 13.45 Uhr treten die aktiven Bruderschaftsmitglieder am Vereinslokal „Rahmer Hof“ an. Unter musikalischer Begleitung des Musikvereins Aldekerk und des Trommlerkops Stenden ziehen die Schützenbrüder anschließend nach Aldekerk zur Abholung des bisherigen Königs. Der Zug endet beim Vogelschießplatz am Kapellenweg (Horsmanshof, Familie Steger). Ab 16 Uhr wird hier dann scharf geschossen.