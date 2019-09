Jubelschützenfest der St.-Nicolai-Bruderschaft : König Bernhard regiert in Issum

König Bernhard regiert in Issum

Der große Festumzug und der Königsgalaball waren am Sonntag ein Höhepunkt des Schützenfestes in Issum und ein weiteres Highlight bei den Feiern zu „600 Jahre St.-Nicolai-Bruderschaft“ Im Mittelpunkt stand der Jubelthron mit Franz und Wilma Lamers, Frank und Heike Bruns, König Bernhard und Königin Barbara Greitemeier, Jan Greitemeier und Franzi Jugl, Gerd und Christa Hermsen, vorne knien Prinz Jonas Voß mit seinen Ministern Tim Pottbeckers und Nic Pottbeckers.

Am Montag treffen sich die Bruderschaftsmitglieder zum Abholen des Throns um 18 Uhr am Festzelt. Danach wird der Dämmerschoppen gefeiert. Am Dienstag um 14.30 Uhr läutet der Seniorennachmittag das Ende der Kirmes ein.