St. Antonius- und Sebastianus Bruderschaft Schützenbrüder in Walbeck feiern Gildentag

Der Gildentag im Januar ist für die Schützenbrüder der St. Antonius- und Sebastianus Bruderschaft Walbeck immer ein besonderer Tag. So waren auch in diesem Jahr wieder viele Mitglieder schon früh auf den Beinen, um am Gottesdienst in der St. Nikolauskirche teilzunehmen. Nach der Messe versammelten sich die Schützenbrüder in der Gaststätte „Haus Eyckmann“ zur Generalversammlung.