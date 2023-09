Bruderschaft Wachtendonk-Gelinter Schützen machen sich auf den Weg in die Zukunft

Auch wenn das große Fest erst in einem Jahr ist, werde schon jetzt überlegt, wie man die Veranstaltungen attraktiver gestalten kann, damit der Zuspruch in der Bevölkerung wächst. Eine Maßnahme: straffen. Traditionell beginnt das Schützenfest mit Fronleichnam, also an einem Donnerstag. Der Freitagabend war früher der Dorfabend. Den gebe es in dem Sinne nicht mehr. Samstag war der Schützenball, Sonntag der Umzug, Montag der Königsgalaball und Dienstag der Klompenball. „Feiern von Donnerstag bis Dienstag ist heute nicht mehr umsetzbar“, sagt Trienekens.