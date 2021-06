Spielspaß für Kinder : Sandkasten mit Bagger für den Mehrgenerationenplatz

Oermten Mehrgenerationenplatz in Oermten bereitet den Bürgern seit zehn Jahren Freude. Jetzt haben die Schützen einen Sandkasten angelegt. Einen Bagger für die Kleinen gibt’s obendrauf.

Eigentlich sollte es ein Fest geben, um das zehnjährige Bestehen des Mehrgenerationenplatzes in Oermten zu feiern. Am 28. Mai 2011 wurde der Platz, der von der St. Sebastianus-Bruderschaft Oermten-Großholthuysen erstellt wurde, der Bevölkerung übergeben.Aus den bekannten Gründen muss die Feier entfallen. Der Stammtisch, der für die Pflege des Platzes zuständig ist, hat den Platz zum Zehnjährigen nochmals attraktiver gemacht. Es wurde für die ganz Kleinen ein Sandkasten angelegt und direkt daneben für die größeren Kinder ein Sandkastenbagger aufgestellt. Die Gesamtkosten von etwa 2500 Euro wurden ausschließlich durch Spenden (in jeglicher Form) finanziert. Der Stammtisch bedankt sich für die immer wiederkehrende Unterstützung. Ohne diese wäre die ehrenamtliche Arbeit nicht möglich. Ab sofort kann der Sandkasten von den Kindern genutzt werden.