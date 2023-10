Bürgermeister besucht Schülerinnen Schülersprechstunde an Gelderner Liebfrauen-Realschule

Vor einigen Monaten rief die Stadt Geldern mit der Schülersprechstunde ein neues Gesprächsformat für Jugendliche ins Leben, um mit diesen in einen intensiveren Austausch zu kommen. Bürgermeister Sven Kaiser und der Zweite Beigeordnete Markus Grönheim, der für die Bereich Jugend & Familie zuständig ist, besuchen seitdem der Reihe nach die weiterführenden Schulen in Geldern, informieren dabei über Projekte aus dem Stadtgebiet, diskutieren über verschiedene Themen und hören vor allem zu, was die Jugendlichen bewegt und wie sie die Angebote und das Lebensgefühl in unserer Stadt bewerten. Bleiben am Ende Fragen offen, erhalten die Schüler von den Verantwortlichen der Stadt noch im Anschluss entsprechende Rückmeldungen.