Berufe erkunden : Einen Tag lang Arbeitsluft schnuppern

Liebfrauen-Schülerin Judith lernte eine Holzwerkstatt kennen. Foto: LFS

Geldern Das Berufsbildungszentrum Kleve am Standort Geldern hat den Schülerinnen der Liebfrauenrealschule Einblicke in die Holzbearbeitung, Elektronik, 3D-Druck, Logistik und Bekleidungsproduktion ermöglicht.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Dirk Weber

Berufsfelderkunden gehören normalerweise zum Schuljahr der Jahrgangsstufe 8. An drei verschiedenen Tagen gehen die Schülerinnen und Schüler in Betriebe und bekommen einen ersten Einblick in den Berufsalltag. Die Corona-Pandemie hat das allerdings nahezu unmöglich gemacht. Einblicke in die Berufswelt gab es allenfalls dank digitaler Plattformen.

Umso größer war die Freude für die Schülerinnen der Liebfrauenrealschule in Geldern, an einer Berufsfelderkundung des Berufsbildungszentrums Kleve am Standort Geldern teilnehmen zu können. Einen Schultag lang konnten sich die Mädchen in verschiedenen Workshops (Holzbearbeitung, Elektronik, 3D-Druck, Logistik und Bekleidungsproduktion) mit verschiedenen Berufen beschäftigen und in praktischen Übungen ihr handwerkliches Geschick ausprobieren.