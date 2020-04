Liebfrauen-Realschule Geldern : So wird das Kinderzimmer zum Klassenraum

So wird das Kinderzimmer zum Klassenraum

Geldern Schülerinnen der Liebfrauen-Realschule in Geldern lernen in der Corona-Zeit über die Internet-Plattform „schulbistum“.

Auch wenn derzeit keine Schülerinnen über den Schulhof der Liebfrauenschule, der Bischöflichen Realschule für Mädchen, in Geldern toben und die Klassenzimmer leer bleiben, werden die Mädchen noch immer mit Unterrichtsmaterial versorgt — allerdings online. Möglich macht das die Lernplattform „schulbistum“, über die die Lehrer Unterrichtsinhalte verschicken und die Lösungen der Aufgaben einsehen können.

Schulleiterin Gabriele Halfmann musste mit dem Kollegium schnell reagieren, als sie die Nachricht von der vorübergehenden Schulschließung erhielt: „Zum Glück nutzen wir die Plattform schon seit Jahren, aber bislang nur für die Schülerinnen der höheren Jahrgangsstufen“, berichtet sie. Innerhalb von zwei Tagen wurden daher Zugänge für alle Schülerinnen ab der fünften Klasse angelegt. Parallel gab es noch eine Schulung für die Kollegen, die noch nicht ganz so versiert im Umgang mit den technischen Möglichkeiten von „schulbistum“ waren.

Schule am Esstisch

Schüler-Kolumne : Schule am Esstisch

Bereits im Jahr 2012 ging die Lernplattform „schulbistum“ an den Start, seit 2013 wird sie von allen Bistumsschulen genutzt. „Wir waren in NRW meines Wissens der erste Träger, der eine solche Plattform flächendeckend für seine Schulen angeboten hat“, sagt die Fachfrau. Jede Klasse hat bei „schulbistum“ ihren digitalen „Raum“, kommuniziert wird per E-Mail oder im direkten Chat.