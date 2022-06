Der Praxis-Test : Projektarbeit zu rückenschonendem Reifenwechseln

Sonsbeck/Geldern Bei der Weiterbildung zur staatlich geprüften Betriebswirtin beschäftigt sich Annika Steinhaus mit einem konkreten Problem aus dem Berufsalltag.

Annika Steinhaus stellt sich der Herausforderung. Tagsüber ist sie mit in der Geschäftsführung des Unternehmens SRS Sonsbecker Reifenservice, abends bildet sie sich weiter zur staatlich geprüften Betriebswirtin an der Fachschule für Wirtschaft am Berufskolleg in Geldern. Dazu gehört, dass sie mit anderen zusammen eine Projektarbeit schreibt, die sich mit einem konkreten Problem aus einem Betrieb beschäftigt. Sie schaute sich im eigenen Betrieb um, wie man zu einer Verbesserung der Work-Life-Balance der Mitarbeiter beitragen kann. „Wir haben ein total junges Team“, sagt Annika Steinhaus über diejenigen, die jeden Tag im Betrieb viele Reifen heben, tragen, wechseln. Da stehe die Frage im Raum, wie kann der Beruf bis ins Rentenalter ausgeübt werden trotz der starken körperlichen Anstrengung. Dreh- und Angelpunkt ist der Rücken. Deswegen nahm sie Kontakt zur AOK auf. Oliver Robien, Ergonomiecoach beim Institut für betriebliche Gesundheitsförderung machte sich auf den Weg nach Sonsbeck und zeigt in der echten Arbeitsumgebung wie rückenschonend Reifen gehoben und gewechselt werden können. Die Herausforderung werde darin bestehen, das in den Alltag einzufügen. Auch wenn es stressig ist, nicht in alte Bewegungsmuster zurückzufallen, weiß der Fachmann. Zum Maßnahmenpaket gehörten unter anderem auch ein Rückenscreening, persönliche Feedback-Gespräche und die Nutzung einer App, die von der AOK zur Verfügung gestellt wurde. Für sie als kleinerer Handwerksbetrieb sei es wichtig, dass die Maßnahmen zu 100 Prozent gefördert werden, sagt Annika Steinhaus. Ihre Erfahrungen hat sie in der Projektarbeit beschrieben. Ende Juni wird sie dazu ihr Ergebnis bekommen.