Theater in Sevelaen : Schüler präsentieren ihr Seelenleben

Musiksequenzen und improvisierte Tänze, ganz persönliche Erlebnisse und Zukunftswünsche: Beim „32 Leben“-Projekt zeigten die Schüler sprichwörtlich was in ihnen steckt. Es gab viel Applaus von den Zuschauern.

Die Bühne in der Lise-Meitner-Aula wurde dunkel und was dann folgte, waren zwei Stunden, in denen die gesamte 8. Jahrgangsstufe der „Facettenreich“-Gesamt­schule aus Sevelen dem Publikum ihr Seelenleben präsentierten. Der Titel der Aufführung war gleichzeitig das Thema: „32 Leben.“ Gefühle und Hoffnungen, Träume und Ängste wurden verpackt in Spielszenen und Sketche. Die Aufführung am Freitagabend faszinierte die zuschauenden Eltern und Besucher gleichermaßen, denn man konnte die emotionale Kraft der Darbietungen deutlich spüren.