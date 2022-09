Exkursion vom Gymnasium Straelen : Schüler erleben die Welt als „zerbrechliches Paradies“

Straelen Schüler vom Gymnasium Straelen besuchten die aktuelle Ausstellung im Gasometer in Oberhausen. „Wir haben Anregungen bekommen, unseren Konsum zu reduzieren“, lautet das Fazit. Die Welt muss gerettet werden.

Die noch bis Dezember laufende Ausstellung „Das zerbrechliche Paradies“ zeigt auf großformatigen Fotos zunächst die Schönheit – und den manchmal grausam anmutenden Alltag der Natur. Ob Galapagosschildkröten, Jäger und ihr Beute oder beeindruckende Landschaftsaufnahmen: Im Erdgeschoss lernen die Besucher die Natur von ihrer imposanten Seite kennen. Auf der ersten Etage gibt es dann die geballten Zerstörungskraft menschlichen Handelns zu sehen: Müll, Millionenstädte, Tiersterben. Ein beeindruckendes Konzept, stellen die Schüler fest: „Man denkt zunächst, dass eine Ausstellung aus Bildern nicht sehr spannend ist, doch die Bilder und deren Hintergundgeschichten waren sehr ergreifend und einem wurde noch einmal bewusst, in welch schlimmer Lage sich unsere Welt gerade befindet.“ Denn zu oft, da waren sich die 35 Schüler einig, „verschließen wir die Augen vor der Realität, vor allem, wenn man in einer so scheinbar heilen Welt wie in Straelen lebt.“ Eine Schülerin ergänzt: „Als wir zu den Katastrophen, die die Menschheit angerichtet hat, übergegangen sind, wurde uns bewusst, dass wir und leider auch die Tiere ein ernsthaftes Umweltproblem haben. Also macht mit: Zusammen können wir die Erde retten!“ Diesem Plädoyer schließt sich eine weitere Schülerin an: „Die Ausstellung hat mich sehr erschüttert. Wir müssen dringend gegen den Klimawandel vorgehen, um unserer Welt nicht ihr Grab zu schaufeln.“ Denn noch ist nicht alles aussichtslos, wie die Ausstellung zeigt. „Wir haben Anregungen bekommen, unseren Konsum zu reduzieren“, sind die Schüler überzeugt. Die Idee von begrünten Häuser in Millionenstädten hat einigen besonders gut gefallen.