Tomografie-Workshop in Geldern Schüler schauen im Krankenhaus in die „Röhre“

An weiteren Workshop-Tagen wurden die in der Radiologie in Geldern gefertigten Schichtbilder im 3D-Drucker ausgedruckt. Dies erfolgte in Zusammenarbeit mit und bei der Hochschule Niederrhein in Krefeld. Anschließend setzten die Teilnehmer die 3D-Objekte zusammen, um diese im CAD-Labor (Computer Aided Design, computergestütztes Erstellen von Zeichnungen) zu bearbeiten.