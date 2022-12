Aktionstag in Geldern Schüler organisieren Blutspende an der Liebfrauenschule

(RP) Die angehenden Sozialassistentinnen und -assistenten der Oberstufe (SAS/O) konnten zufriedener kaum sein: Die von ihnen und dem Kollegium der Liebfrauenschule Geldern, Berufskolleg des Bistums Münster, vorbereitete Blutspende-Aktion war ein voller Erfolg. Es kamen sehr viele Liter des lebensspendenden Saftes zusammen. Jeder einzelne Spender hilft so, das Leben in Not geratener Menschen zu retten.