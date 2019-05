Klima in Geldern : Schüler: „Klimawandel hat den Niederrhein erreicht“

Cedric Röhrich David Thomas. Foto: ja/Latzel

GELDERN Dass das Thema „Klimaschutz“ die Schulen in Geldern erreicht hat, war am vergangenen Samstag hautnah zu erleben. Mit dem Ruf „Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns die Zukunft klaut“ zogen rund 500 Schüler bei der ersten Fridays for Future Demo vom Markt zum Rathaus.

Das Thema sei auch im Unterricht besprochen worden, berichtet David Thomas vom Friedrich-Spee-Gymnasium. Der 16-Jährige findet es wichtig, sich zu engagieren, weil Kinder und Jugendliche am meisten von der Umweltzerstörung betroffen seien. „Wir gehen auf die Straße, damit wir unseren Kindern eine heile Welt hinterlassen.“