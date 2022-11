Ungewöhnliches Schulprojekt Schüler zeigen Ausstellung über den Tod

Nach einer langen Corona-Pause, kam die AG „Der Tod – mein Kollege im Leben“ nun wieder an der Straelener Sekundarschule zustande. Finanziell unterstützt durch den Caritasverband Geldern-Kevelaer, wählten fünf mutige Kinder diese AG, um sich mit den Themen Sterben, Tod und Trauer und vor allem dem Leben auseinanderzusetzen. Unter der Leitung der Sterbeamme Nicole Füngerlings aus Walbeck machten sich die Kinder auf den Weg, um sich intensiv und kreativ mit der Endlichkeit, zu beschäftigen. Sie gestalteten eine Urne, für einen „fiktiven“ Verstorbenen, Kraft-Mutmach-Tassen, Gefühlskekse, selbstgestaltet Grab-Lichter für einen lieben Menschen und noch vieles mehr. Viele Fragen waren da, unterschiedliche Antworten wurden gefunden. Bei all der Schwere, die dieses Thema möglicherweise birgt, wirkte die kleine Gruppe beim Aufbau der interessanten Ausstellung in der Sparkasse in Straelen sehr gelöst, entspannt. Sie freute sich, ihre Kunstwerke und Ideen präsentieren zu dürfen. Die Arbeitsgruppe lädt alle ein, sich ein Bild vom Ergebnis dieser außergewöhnlichen AG zu machen. Die Präsentation, die auch Erwachsene zum Nachdenken und Mitmachen anregen soll, wird noch bis zum 5. Dezember zu den üblichen Öffnungszeiten der Sparkasse in Straelen in der Kundenhalle ausgestellt.