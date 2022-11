Aktion vom Lise-Meitner-Gymnasium Geldern : Müllpiraten erforschen Belastung der Niers

Geldern Schüler des Lise-Meitner-Gymnasiums haben Informationen über das Müllaufkommen vor ihrer Haustür gesammelt, um sie dem europaweiten Forschungsprojekt „Plastik Pirates – Go Europe!“ zur Verfügung zu stellen.

Erschreckende Bilder von Meeresschildkröten, die sich in Plastiknetzen verheddern, oder von schwimmenden Müllinseln im Ozean haben viele schon einmal gesehen. Aber die Belastung der Meere durch Plastikmüll fängt vor der eigenen Haustür an beziehungsweise in den Bächen der Umgebung. Um die Herkunft und Zusammensetzung des Mülls in den europäischen Flüssen und Meeren zu bestimmen, fehlt es allerdings an Daten. Diese Lücke soll nun durch das europaweite Forschungsprojekt „Plastik Pirates – Go Europe!“ geschlossen werden. Schulklassen und Jugendgruppen sollen Informationen über das Müllaufkommen in Flüssen ihrer Heimat zusammentragen und sie auf der Homepage des Projekts eintragen.