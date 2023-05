Exkursion am Lise-Meitner-Gymnasium Schüler erleben Europa hautnah

In Zusammenarbeit mit den Jugendoffizieren der Bundeswehr erfolgte die Anreise per Bus in Richtung Stadthotel Jam im hippen Brüsseler Stadtteil Saint Gilles. Am Vormittag stand eine Stadtführung durch Brüssel an, bei der vor allem der prunkvolle Grand Place und die zeitgleich laufende Gedenkveranstaltung für die Opfer der Brüsseler Terroranschläge 2016 die Schüler nachhaltig beeindruckte. Weiter ging es zur Europäischen Kommission: Hier wurde in einem Konferenzsaal – stilecht mit Mikrofon für jede Schülerin und Schüler – die Arbeitsweise der Institution unter die Lupe genommen. Besonders eindrucksvoll dabei waren die persönlichen Berichte der deutschen Referentin und Kommissionsmitarbeiterin, die in ihrem Berufsalltag „Europa lebt“. Anschließend folgte bis in den Abend hinein der Besuch des Parlamentariums, dem multimedialen und interaktiven Besucherzentrum des Europäischen Parlaments, wo die Gruppe den Weg hin zur europäischen Demokratie auf vielfältige Weise nachvollziehen konnte. Auf knapp 3000 Quadratmetern werden die Europäische Union, die Arbeitsweise des Europäischen Parlaments und Informationen über die einzelnen Abgeordneten in allen 24 Amtssprachen der EU vermittelt. Erst spät kehrte man nach einem intensiven Tag in das Hotel zurück, von wo aus dann in Kleingruppen das Stadtviertel erkundet und zu Abend gegessen wurde. In der Rooftop-Bar des Hotels – über den Dächern von Brüssel – endete Tag 1 der Exkursion.