Theater des Friedrich-Spee-Gymnasiums : Jugend möbelt Mephisto auf

Geldern Schüler des Gelderner Spee-Gymnasiums üben Gesellschaftskritik in ihrem Arrangement des Goetheschen Meisterwerks.

Johann Wolfgang von Goethe erschuf mit „Faust I“ (Faust. Eine Tragödie.) das meist zitierte und bedeutendste Werk der deutschen Literatur. Der 1832 verstorbene Schöpfer deutschsprachiger Dichtkunst sorgt damit bis heute für ein Pflichtprogramm an zahlreichen Schulen in der Bundesrepublik. 25 Schüler aus der Q1 (elften Klasse) des Gelderner Friedrich-Spee-Gymnasiums studieren gegenwärtig ein eigens kreiertes Arrangement des Stücks ein.

„Die Gretchenfrage haben wir uminterpretiert“, erzählt Melissa Miller, die die Rolle des Mephistopheles – kurz Mephisto – spielen wird. In der „Faust-Version“ der FSG­ler steht nicht die Frage nach der Religiosität im Vordergrund. Vielmehr wollen die angehenden Abiturienten die Gesellschaft kritisieren. Faust verkörpert ein Stück weit die Ego-Gesellschaft, indem er Gretchen lediglich für seine Bedürfnisse ausnutzt. Doch auch die Emanzipation der Frau wird thematisiert. „Die Opferrolle Gretchens wandelt sich. Später macht sie ihr eigenes Ding“, erklärt Gretchen-Schauspielerin Alida Wefers.

Ort Aula am Lise-Meitner-Gymnasium Geldern

In unterschiedlichen Kleingruppen wie der Kostüm-, Techniker- und Schreibergruppe wurden zu Beginn des Schuljahres die planerischen Vorbereitungen getroffen. Am 19. April stand dann endlich das finale Skript bereit, um einstudiert zu werden. Seitdem wird das Stück mit dem Titel „Mephisto hilft: alt, verzweifelt, Faust“ wöchentlich für die baldige Aufführung in der Aula des Lise-Meitner-Gymnasiums geprobt.