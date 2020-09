Kommunalwahl in Geldern : Warum wählen wichtig ist

Screenshot aus dem Video „Ich gehe wählen“ des Friedrich-Spee-Gymnasiums. Foto: Friedrich-Spee-Gymnasium/Screenshot

Geldern Schüler des Friedrich-Spee-Gymnasiums haben sich mit den hiesigen Parteien beschäftigt und ermutigen Erstwähler, unbedingt ihr Kreuzchen zu machen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Dirk Weber

Wenn am Sonntag die Wahllokale öffnen, darf David Schlaghecken nicht sein Kreuz machen. Der Schüler des Friedrich-Spee-Gymnasiums in Geldern ist 15 und somit ein Jahr zu jung, um selber wählen zu können. Trotzdem weiß er um die Bedeutung: „Willst Du, dass jemand anderes über deine Zukunft entscheidet? Gehe wählen! Deine Stimme zählt“, prangt in großen Lettern auf einem Wahlplakat, das er im Rahmen einer besonderen Unterrichtsstunde gestaltet hat.

Lehrer und Mittelstufenkoordinator Stefan van Wickern hat die bevorstehende Kommunalwahl zum Anlass genommen, um sich mit den Oberstufenschülern des Fachs Sozialwissenschaften mit dem Thema auseinanderzusetzen. „Es ist so enorm wichtig, der Schülerschaft die Bedeutung ihrer Rechte zu vermitteln und unsere wehrhafte Demokratie erarbeiten zu lassen.“

Um die Wichtigkeit der Wahl, gerade auch für Erstwähler, zu verdeutlichen, mussten sich seine Schüler mit dem Wahlprogramm und der Wahlwerbung hiesiger Parteien beschäftigen und sowohl Gemeinsamkeiten als auch Unterschiede herausarbeiten. „Dabei kamen wir zu der Erkenntnis, dass viele Wahlprogramme ähnliche Aspekte aufweisen“, berichtet van Wickern. Besonders hier im Gelderland schienen beispielsweise der Ausbau des ÖPNVs und das Schaffen bezahlbaren Wohnraums wichtige Themen zu sein.

Bei der Gestaltung und der Präsenz der Wahlwerbung fiel auf, dass in manchen Wahlbezirken einige Parteien deutlich präsenter waren als andere. „Ich wollte einen Einstieg in den Bereich der Politik finden, der nicht nur rein theoretisch ist, sondern greifbar und mit Ergebnis nach dem 13. September“, sagt van Wickern.

Am Ende des Projekts stellte sich für die Schüler die Frage, warum sie überhaupt wählen gehen sollten. So waren die zehnten Klassen angehalten, einen Flyer zu entwerfen, weshalb man als Erstwähler unbedingt von seinem Recht auf freie Wahlen Gebrauch machen sollte. David Schlaghecken war einer von ihnen und der einzige, der in der Stunde einen Laptop dabei hatte. „In meiner Freizeit“, erzählt er, „habe ich schon so manches Video bei YouTube hochgeladen“, erzählt er. Auch habe er für ein Reiseunternehmen aus Bochum einen Beitrag über Malreisen bei Instagram gestaltet. Seinem Opa, der ehemalige Landrat des Kreises Kleve und langjähriger CDU-Politiker Gerd Jacobs, der auch Abgeordneter im Landtag war, hilft er, wenn es Computerprobleme gibt. „Er ist ein richtiger Spezialist“, lobt Jacobs. Noch stolzer macht ihn aber das Plakat seines Enkels: „Ich finde es toll, dass sich junge Menschen so zu unserer Demokratie bekennen.“ Auch Davids Klassenkameraden zeigten sich beeindruckt. „Selbstverständlich werden die Arbeiten bewertet“, sagt van Wickern. „David bekommt eine Eins.“

In einem Zusatzkurs der Jahrgangsstufe Q2 wurde außerdem ein gut einminütiges Video mit dem Titel „Ich gehe wählen“ gedreht, das die Schule auch der Stadt Geldern zur Verfügung gestellt hat. In dem Film treten abwechselnd Schüler des Friedrich-Spee-Gymnasiums auf, um die aus ihrer Sicht wichtigsten Gründe direkt in die Kamera zu sprechen. „Wählen ist unser Recht und wir haben Glück, in einer Demokratie mit Meinungsfreiheit zu leben“, lautet ein Beispiel. Oder: „Nichtwählen aus Protest funktioniert nicht. Nur mit deiner Wahl kannst du dich gegen eine Partei entscheiden und für eine andere.“ Der Film, sagen die Schüler, soll andere Wähler, insbesondere Erstwähler, dazu motivieren, am Sonntag ihre Stimme abzugeben.