Bürgerschaftliches Engagament in Geldern : Heldenpass für Sekundarschüler

Geldern 15 Jugendliche schnupperten in die ehrenamtliche Arbeit im Gelderner Tierheim, im Offenen Ganztag der Michael-Schule und in der Tagespflege-Einrichtung der Caritas.

Ob in Sportvereinen, Altenheimen, im Naturschutz oder an Grundschulen – Helfer werden überall gesucht. 15 Schüler folgten dem Angebot ehrenamtlicher Arbeit und machten mit beim „Heldenpass“, mit dem die Jugendlichen in verschiedene Bereiche hineinschnuppern konnten. Einige waren so begeistert, dass sie sich in mehreren Ehrenämtern engagierten. Für ihr freiwilliges Engagement wurden sie jetzt in einer kleinen Feierstunde in der Aula der Sekundarschule Niederrhein geehrt und erhielten ihr „Heldenpass“-Zertifikat aus den Händen von Gelderns Bürgermeister Sven Kaiser sowie Regina Matzke vom Caritasverband Geldern-Kevelaer, der in Geldern das „Heldenpass“-Projekt zur Stärkung des Ehrenamts ins Leben gerufen hat.