Ausstellung in Wachtendonk : „Weitsicht“-Schüler als Biber-Experten

Wachtendonk Jungen und Mädchen der Freien Realschule in Wachtendonk haben eine Ausstellung über das Nagetier vorbereitet. Dabei nutzten sie viele Medien und Darstellungsformen. Am heutigen Freitag ist die Eröffnung.

Der Typ ist eine coole Socke. Er hat eine Frau und viele Kinder. Er hat spitze Zähne. Er ist sehr schlau und kann gut schwimmen. Er baut seinen Bau flink und schlau. In einem Rap werden diese Informationen transportiert. Zu modernen Beats geht es um – den Biber. Ihm ist im Naturparkzentrum Haus Püllen eine Ausstellung gewidmet. Und Schüler der Klassen fünf und sechs der Freien Realschule „Weitsicht“ in Wachtendonk haben sie gestaltet.

Nicht zum ersten Mal gibt es ein Gemeinschaftsprojekt von Schule und Naturpark. „Wir haben vorher zusammen was über Bienen gemacht. Und unsere Garten-AG hat Gemüse im Garten von Haus Püllen angebaut“, berichtet Schulleiterin Susanne Lambertz. Die Idee, sich mit dem Biber zu beschäftigen, lieferte Alexander Brillen, ein Betreuer des Naturparkzentrums, da das Tier am Niederrhein und in Wachtendonk wieder häufiger anzutreffen ist. Im Frühjahr 2021 war die erste Besprechung. Recherchen und Lehrerfortbildungen schlossen sich an. Im Herbst war der konkrete Einstieg in die Ausstellungsplanung. Im themenorientierten Unterricht (TheO), wo fächerübergreifend gearbeitet wird, wurden die einzelnen Elemente für die Biber-Ausstellung angefertigt.