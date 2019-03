Anmeldungen am Friedrich-Spee-Gymnasium : Kinder bangen um Schulplatz in Geldern

Die Wettener Lia Straaten, Daniel de Jong, Zoe Platen-Murenu, Timo Bosch und Joris Kruse (v.l.) sind über die Absage des FSG enttäuscht. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Geldern Ob das Friedrich-Spee-Gymnasium in Geldern mit drei oder vier Klassen startet, steht noch auf der Kippe. Die Entscheidung trifft vor allem fünf Schüler aus Wetten. Sie sollen als ortsfremde Kinder eine Absage bekommen.

An einen Plan B wollen sie alle noch nicht denken: Die Kinder aus Wetten, die sich am Friedrich-Spee-Gymnasium (FSG) beworben haben. Daniel de Jong, Timo Bosch, Joris Kruse, Lia Straaten und Zoe Platen-Murenu gehen alle zur Wettener Grundschule. Und ihr Plan war, ab dem neuen Schuljahr nach den Sommerferien das FSG zu besuchen. Joris‘ großer Bruder ist bereits Schüler am FSG, für Lia liegt die Schule auf dem Arbeitsweg ihrer Mutter, Daniels und Zoes Eltern wünschen sich, dass ihre Kinder Spanisch lernen. Das sei an dem Gelderner Gymnasium möglich.

Der Wunsch der Kinder und ihrer Eltern steht aber auf der Kippe. Der Schulausschuss der Stadt Geldern hat beschlossen, an den beiden Gymnasien insgesamt bei sechs Zügen zu bleiben und keine Überhangklasse einzurichten. Die Wettener würden dann als ortsfremde Kinder eine Absage bekommen.

INFO Infoabend für Eltern, Kinder und Interessierte FSG Karl Kirchhart, Schulleiter des Friedrich-Spee-Gymnasiums in Geldern, lädt am heutigen Donnerstag alle Eltern und Interessierten zu einem Infoabend zum Thema Schulanmeldungen ein. Los geht es um 19 Uhr im Forum 1 des FSG.

Eine Entscheidung, die die Eltern nicht nachvollziehen können. „Wenn alles voll wäre, könnten wir das ja verstehen“, sagt Theresa Kruse, Joris‘ Mutter. „Aber Lehrer, Räume, Kapazitäten – alles ist da. Nur der politische Wille fehlt.“ Die Eltern kritisieren auch, dass sie keinerlei Informationen über die geplante Sechszügigkeit bekommen haben. Sonst hätten sie ihre Kinder an einer anderen Schule angemeldet, dafür sei es nun zu spät.

Am Montag hatte die Stadt Geldern im Namen des Bürgermeisters Sven Kaiser einen Brief an die Eltern geschickt, die sich Sorgen um die schulische Zukunft ihrer Kinder machen. Im Herbst 2017 habe der Rat der Stadt Geldern den Schulentwicklungsplan beschlossen, heißt es darin. Das war Anstoß für die Gründung der Gesamtschule, dabei wurde auch die Anzahl der Klassen festgeschrieben. „Die festgelegten Zügigkeiten und damit auch die jeweilige Größe der Schulen haben auch aktuell noch ihre Gültigkeit“, schreibt Kaiser.

Für die Gesamtschule (140 Anmeldungen) gibt es zwei, für die Realschule (93 Anmeldungen) eine Überhangklasse. Für 13 Kinder liegt derzeit noch keine Anmeldung vor. Am Lise-Meitner-Gymnasium (LMG) haben sich 64 Kinder angemeldet, 126 am FSG. „Bei der festgelegten Zahl von jeweils drei Klassen könnten also 186 Kinder in sechs Klassen mit jeweils 31 Schülern unterrichtet werden“, heißt es in dem Brief. Da sind die fünf Wettener Schüler schon herausgerechnet – sie sind also das Zünglein an der Waage. Mutter Claudia Straaten glaubt, dass eine Sechszügigkeit für alle zum Nachteil ist: „Die Gelderner sind unglücklich, weil die Klassen so voll sind. Wir sind unglücklich, weil die Kinder Absagen bekommen.“

Die Argumentation der Stadtverwaltung: ein Ratsbeschluss aus 2014. Demnach dürfen Schüler abgewiesen werden, wenn die Aufnahmekapazität der Schule ausgeschöpft ist und es in der Heimatgemeinde eine Schule der gleichen Schulform gibt. Die Alternative wäre in diesem Fall das Kardinal-von-Galen-Gymnasium in Kevelaer mit 99 Anmeldungen und vier geplanten Klassen. „Damit kann letztlich jedes Kind die gewünschte Schulform besuchen, leider jedoch nicht die gewünschte konkrete Schule“, schreibt Kaiser.

FSG-Schulleiter Karl Kirchhart sieht die Entscheidung kritisch: „Der Beschluss ist ohne Not und gegen den Rat der Bezirksregierung.“ So werde der politische Wille auf dem Rücken der Kinder ausgetragen. Nur mit einer zusätzlichen Klasse erreiche man eine „vernünftige Klassengröße“. In den Gymnasien habe man „unglaublich kleine Klassenräume“ von teilweise 56 Quadratmetern, sagte Melanie Croonen­brock im Schulausschuss, Lehrerin am FSG. Dort 31 Schüler zu unterrichten, sei schwierig. Und auch dass etwa 30 Schüler an das benachbarte LMG wechseln müssen, sei ärgerlich für die Familien und „ganz gegen den Elternwillen“. Ob FSG oder LMG, ist den Wettener Eltern nicht so wichtig. „Wir haben uns vor allem für den Schulstandort Geldern entschieden“, sagt Theresa Kruse.