Schulprojekt in Straelen : Inklusion in Straelen ist filmreif

Ein starkes Video hat das Film-Team der Klasse 9a hingekriegt. Foto: Terkatz

Neuntklässler der Sekundarschule Straelen-Wachtendonk haben ein Video über das Thema Inklusion produziert. In dem Streifen wird dokumentiert, was im Schulalltag längst gelebte Praxis ist. Zusammenarbeit mit zwei Studentinnen.

Für den einen ist es die Grundlage einer erfolgreichen Gesellschaft. Für einen anderen funktioniert es nach der Devise „alle für einen, einer für alle“. Ein Dritter verbindet damit, dass man sich gegenseitig hilft. Drei Definitionen, die alle dasselbe meinen: Inklusion. Und drei von vielen Kurzinterviews, die in seinem sechsminütigen Video über das Thema vorkommen. Gedreht haben den Film Schüler der 9a von der Sekundarschule Straelen-Wachtendonk.

Initiiert wurde das Projekt von Saskia Croonenbroek und Lara Mattissen. Sie befinden sich an der Hochschule Rhein-Waal in Kleve im Bachelorstudium „Kindheitspädagogik“. Die beiden Studentinnen sind vollends begeistert vom Engagement der Jugendlichen. „Die Ideen kamen alle von den Schülern“, berichtet Saskia Croonenbroek.

Info Sekundarschule Straelen-Wachtendonk Geschichte Die Schule hat am 22. August 2012 ihren Betrieb aufgenommen. Träger Zweckverband Sekundarschule Straelen-Wachtendonk Standorte Straelen, Fontanestraße, und Wachtendonk, Schoelkensdyck Schulleiter Michael Schwär, Stellvertreterin Katja Pannen

Auf verschiedene Art und Weise näherte sich das Film-Team, das im Laufe des Projekts immer größer wurde, dem Thema. Da gibt es die bereits erwähnten Einzelinterviews mit Schülern, Lehrern und Sozialarbeitern. Doch zu sehen ist außerdem ein Tanz auf dem Schulhof, ein Rap und das Sprühen eines Graffitis. Gezeigt wird, dass Sport verbindet. Und eine Szene stellt dar, wie Schüler gegen einen anderen rabiat werden, bevor andere dazwischen gehen. „Mobbing hat an unserer Schule gar keinen Platz“, spricht einer in die Kamera.

Ein Satz, der bei der Vorführung in der Klasse für Gelächter sorgt. Freilich ganz ohne ironischen Hintergrund. „Es gibt bei uns in der Tat kein Mobbing“, betont Janne Füngerlings. Es werde keiner ausgegrenzt, jeder werde angenommen, wie er ist, erklärt der Schüler. Und sollte es doch einmal zu Zwischenfällen kommen, gingen Schüler dagegen vor und trennen die Streithähne, ergänzen Vanessa Unruh und Alyssa Breuer. Einen Eindruck, den die beiden Studentinnen bestätigen: „Inklusion wird hier gelebt“, sagt Saskia Croonenbroek. Deshalb habe die Projektarbeit auch so viel Spaß gemacht.

Wie sehr die Inklusion den Schülern in Fleisch und Blut übergegangen ist, hat sich laut Hans-Hermann Terkatz, neben Andrea Bordat der Klassenlehrer, bei einem Besuch an der Klever Hochschule gezeigt. Als die Studenten den Begriff erklärt hatten, meinten die Schüler nur: „Ach so, dann machen wir das jeden Tag.“

Schulleiter Michael Schwär sprach denn auch von einer „gewissen Selbstverständlichkeit, mit Inklusion umzugehen“. Lehrer Bernd Heines nannte den Film „ein sehr schönes Zeichen“. Und Lara Mattissen merkte an, dass ihre Kommilitonin und sie nur „die Schüler unterstützt haben in dem, was sie tun wollten“.Schwär wünscht sich, dass die Botschaft viele Menschen erreicht.