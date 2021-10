Mann am Bahnübergang in Nieukerk schwer verletzt : Schranke senkt sich und trifft Radler am Kopf

Mann am Bahnübergang in Nieukerk schwer verletzt

Nieukerk Ein ungewöhnlicher Unfall ereignete sich auf einem Bahnübergang in Nieukerk. Ein 87-Jähriger wurde von der Schranke am Kopf getroffen und schwer verletzt.

Vor dieser Situation fürchten sich viele. Man passiert einen Bahnübergang und dann schließen sich plötzlich und unerwartet die Schranken. Welche dramatischen Folgen das für einen Radler haben kann, erlebte am Mittwochnachmittag ein Mann aus Kerken. Wie die Polizei berichtet, war der 87-Jährige zusammen mit seiner Ehefrau auf E-Bikes auf dem Radweg der Kölner Straße unterwegs. In Höhe des Slousenweges fuhr das Paar auf den dortigen Bahnübergang. Plötzlich senkte sich die Schranke, weil ein Zug kam. Der 87-Jährige wurde davon offenbar überrascht und von der herabkommenden Schranke am Kopf getroffen.

Am Unfallort gibt es eine besondere Situation. Am Bahnübergang befindet sich gleichzeitig eine Straßenkreuzung. Denn dort treffen sich Kölner Straße und Slousenweg. Eine solche Konstellation an Bahnübergängen ist äußerst selten. Daher gibt es in dem Bereich auch mehr Schranken als an anderen Stellen. Auf der Straße befinden sich auf beiden Seiten insgesamt vier Schranken. Hinzu kommen noch zwei weitere Schranken für den Radweg an der Kölner Straße. Für den Autoverkehr auf der Straße gibt es auch eine Ampel vor der Schranke.