Kampf gegen Schottergärten Stadt Geldern kontrolliert die Vorgärten ihrer Bürger

Die Stadt Geldern sagt den Schottergärten den Kampf an. Wie berichtet, wurde Ende vergangenen Jahres die Aktion „Lebendiges Geldern“ ins Leben gerufen, um für grüne Oasen in den Vorgärten zu sorgen. Seit dem 1. Januar gilt zudem eine Änderung der Landesbauordnung, die die Schotterungen und Kunstrasen zur Gestaltung von Grünflächen verbietet. Wie die Stadt Geldern mitteilt, finden in den kommenden Wochen Ortsbesichtigungen statt. Sollten Verstöße festgestellt werden, droht unter Umständen ein ordnungsbehördliches Verfahren.