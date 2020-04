Ablauf während Corona-Krise : Schornsteinfeger auf Nummer sicher

Andreas Peeters in Kluft am heimischen Kachelofen in Wachtendonk – und mit einigen Mini-Kollegen, die darauf ein warmes Plätzchen haben. Foto: Heinz Spütz

Gelderland Sie bringen Glück, so sagt man. Manch einer könnte den Besuch des Schornsteinfegers während der Corona-Krise aber fürchten. Andreas Peeters, Bezirksschornsteinfegermeister aus Wachtendonk, erklärt, wie die Arbeiten derzeit ablaufen.

Der Zettel im Briefkasten war bisher Routine. „Ihr Schornsteinfeger kommt“, heißt es darauf mit Datum. Die Hausbesuche sind für manche aber nun zu einer beunruhigenden Vorstellung geworden: Während der Corona-Krise sollen Bürger ihre Türen für Schornsteinfeger öffnen. Denn für die Kaminkehrer geht die Arbeit auch in dieser Ausnahmesituation weiter.

Andreas Peeters, Bezirksschornsteinfegermeister und Wachtendonker, versichert, dass sich die Anwohner keine Sorgen machen müssen. „Wir sehen die Problematik wie jedes andere Gewerbe auch“, sagt er. „Aber wir sind im Rahmen gesetzlicher Aufgaben unterwegs, zur Gefahrenabwehr und Brandverhütung. Es gibt dabei bestimmte Fristen, die natürlich nicht aufgehoben sind.“

Info Landes- und Bundesfunktionär Funktionen Andreas Peeters aus Wachtendonk kehrt nicht nur selbst in Straelen, er ist auch Bezirksschornsteinfegermeister, Landesinnungsmeister der Schornsteinfeger in NRW und Vizepräsident im Bundesverband des Berufsstandes.

Wie alle anderen Personen, die derzeit in Schlüsselberufen arbeiten, halten sich auch die Schornsteinfeger an die Vorgaben des Robert-Koch-Instituts, sagt Andreas Peeters. „Wir tragen Einmalhandschuhe, und das oberste Gebot ist körperlicher Abstand.“

Befinden sich seine Kunden in häuslicher Quarantäne oder gehören sie zu einer Risikogruppe mit Vorerkrankungen, ließen sich die Termine auch verschieben. „Wir reizen die Fristen in diesem Fall aus“, sagt er. Ansonsten habe es sich bewährt, dass ein anderer Hausbewohner die Tür öffnet, der Schornsteinfeger verschwindet dann in den meisten Fällen direkt in den Keller. „Dort versuchen wir natürlich, so wenig wie möglich anzufassen. In der Regel handelt es sich dabei aber um Teile, die die Kunden ohnehin nicht berühren.“

In den vergangenen Wochen habe es schon Fälle in seinem Bezirk in Straelen gegeben, in denen Hausbewohner den Schornsteinfeger nicht hereingelassen haben. „Das war aber immer mit gutem Grund“, sagt Andreas Peeters und meint damit Quarantäne-Fälle oder Risikopatienten. Ansonsten funktioniere die Arbeit und das Abstandhalten in dieser besonderen Zeit sehr gut. „Ein Lob an unsere Kunden. Die meisten haben wirklich viel Verständnis.“

Wer jetzt schon weiß, dass er den angekündigten Termin des Kaminkehrers etwa wegen einer häuslichen Quarantäne nicht wahrnehmen kann, kann sich vorab bei dem Schornsteinfeger melden. Unbedingt nötig sei das aber nicht, sagt Peeters. „Es reicht auch, das vor Ort zu klären“, sagt er. „Die Kunden müssen sich keine Sorgen machen und brauchen sich auch um nichts zu kümmern.“ Sobald die Quarantänezeit vorbei ist, ist es aber ratsam, sich beim Schornsteinfeger zu melden und einen neuen Termin zu vereinbaren, damit die Frist eingehalten werden kann.