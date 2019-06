St.-Clemens-Hospital : Schonende OP bei Zwerchfellbruch

GELDERN Das Reflux-Zentrum des St.-Clemens-Hospitals setzt bei Hiatushernien auf 3D-Technologie.

Seit Anfang 2018 gibt es im Gelderner St.-Clemens-Hospital ein Reflux-Zentrum. Mehr als 100 Patienten suchten bislang die medizinische Hilfe der Gastroenterologen und Viszeralchirurgen, die hier interdisziplinär zusammenarbeiten. „Wir wussten, dass es in der Region einen hohen Bedarf an spezialisierter Diagnostik und Therapie für Patienten mit quälendem Sodbrennen oder anderen Symptomen eines schweren Reflux gibt. Allerdings hat uns die Häufigkeit des Problems dann doch überrascht“, gibt Dr. med. Susanne Born, Chefärztin der Klinik für Allgemein-, Viszeral- und Kinderchirurgie, unumwunden zu.

Besonders häufig stoßen die Ärzte bei der Voruntersuchung zur Abklärung der Reflux-Ursache auf einen sogenannten Zwerchfellbruch. „Bei der Hiatushernie verlagern sich Bauchorgane, in diesem Fall der Magen, über einen Defekt im Zwerchfell in den Brustraum. So entsteht im Magen ein erhöhter Druck, der zu klassischen Reflux-Symptomen wie Aufstoßen, Sodbrennen, Druckgefühl oder Magenschmerzen führt“, erklärt Dr. med. Susanne Born. Dann führt an einer Operation kein Weg vorbei.