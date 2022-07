Polizei ist informiert : Wieder verschwinden Katzen in Wankum

Die Katze Asics wird in Wankum seit einiger Zeit vermisst. Es ist das zweite Mal, dass in einem Wankumer Wohngebiet mehrere Katzen gleichzeitig verschwinden. Foto: Rashiti

Wankum Schon einmal sind innerhalb eines halben Jahres zehn Tiere nicht mehr nach Hause zurückgekehrt. Drei wurden viele Kilometer entfernt aufgegriffen. Nun gibt es neue Fälle. Die Polizei ist darüber informiert.

Es ist fast ein Jahr her, dass der verschwundene Maine-Coon-Kater Sir Blue aus Wankum wieder auftauchte. In Kamp-Lintfort. Zuvor hatte die Redaktion berichtet, dass innerhalb eines halben Jahres zehn Katzen vermisst wurden. Alle hatten ihr Zuhause rund um den Koverpfad und die Gebrüder-Funcken-Straße. Sieben sind immer noch nicht zurückgekehrt. Eine Katze wurde in Xanten, eine andere in Rheinberg gefunden. Das Kuriose: diese Städte haben keinen Bezug zu ihren Besitzern.

Nun sind innerhalb kurzer Zeit wieder zwei Katzen aus dem Wohngebiet verschwunden. „Das ungute Gefühl von damals ist wieder da“, sagt Anna Rashiti, die ihre Katze Asics seit dem 21. Juni schmerzlich vermisst. Dass die nicht nach Hause kommt, sei ungewöhnlich. „Meine Katze ist überhaupt nicht zutraulich. Sie hat immer einen großen Bogen um Menschen gemacht“, beschreibt Anna Rashit ihren Vierbeiner. Alles, was Katzenbesitzer machen, um ihre Tier zu finden, hat sie schon getan: sie ist die Straßen abgegangen, auch in der Erwartung, dass die Katze überfahren worden sein könnte, sie hat bei Nachbarn gefragt. Bisher: ohne Ergebnis.

Oft am Spielplatz unterwegs : Wie ein Kaninchen in Baal für Aufsehen sorgt

Ihre Nachbarin vermisst seit dem 4. Juli ebenfalls ihre Katze. Gerade für die Kinder der Familie sei es schwer, dass Katze Wendy plötzlich nicht mehr da ist. Sollte sich jemand an den Katzen gestört haben, so bittet Besitzerin Anna Rashiti dringend, doch erst das Gespräch zu suchen. Sie hat den Verlust des Tieres bei der Polizei gemeldet.

Die Katze bei der Polizei als entlaufen zu melden, mache Sinn, sagt Kreispolizeipressesprecherin Manuela Schmickler. Denn es sei nicht ungewöhnlich, dass bei der Polizei auch Meldungen über gesichtete Tiere eingehen. In der Vergangenheit wurden auch schon Pferde, Schafe oder Kängurus als entlaufen gemeldet. Bei Hunden sei das Aufgreifen und Zusammenbringen mit dem Besitzer in der Regel einfacher als bei Katzen, weil die nicht, wie Katzen, frei herumlaufen. Bei Katzen sind es oft aufmerksame Besitzer, die zum Beispiel merken, dass plötzlich drei statt zwei Tiere zu Besuch am Futternapf sind. Die Polizei besitze ein Gerät, um gechippte Katzen auslesen zu können. Nach dem Auslesen wird das entsprechende Unternehmen informiert, bei dem die Tiere registriert sind, um den Besitzer ausfindig zu machen. „Chippen ist allerdings das Allerwichtigste“, erklärt Manuela Schmickler den einfachsten Weg, um das Tier dem Besitzer zuordnen zu können. Von einer Häufung von entlaufenen Tieren sei der Polizei aktuell nichts bekannt. Dennoch seien die Katzenbesitzer in ihrem Wohngebiet beunruhigt, sagt Anna Rashiti. Die Erinnerung an die vielen verschwundenen Katzen in der Vergangenheit ist noch frisch. Sie hofft, dass möglichst viele Menschen ihre Augen offen halten und Ungewöhnliches der Polizei melden. Außerdem hofft sie natürlich, dass Asics und Wendy möglichst bald wieder nach Hause kommen.