Großprojekt gestoppt : Schock nach anonymem Brief aus Lüllingen

Auf dem Gelände neben Landgard wollte die Firma EPS bauen. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Lüllingen/Kevelaer Wegen eines anonymen Briefs an einen wichtigen Kunden hat der Pflanzenhandel EPS seinen Umzug von Kevelaer nach Lüllingen abgesagt. Darüber zeigten sich viele Beteiligte bestürzt. Kurt Münster, Ortsbürgermeister von Lüllingen, Michael Opgenhoff, Vorsitzender des Natur- und Heimatvereins, sowie die Ratsvertreter Willi Kelders und Hans-Jürgen van Raay „verurteilen aufs Schärfste die anonyme E-Mail“.

Die sei „widerrechtlich im Namen der Dorfgemeinschaft“ an den Kunden der Firma EPS versendet worden. „Wer anonyme Nachrichten versendet und darin auch noch Unwahrheiten verbreitet, handelt feige und unfair“, heißt es in der Stellungnahme. Der Brief schade nicht nur dem Unternehmen, sondern auch dem Ruf der Dorfgemeinschaft.

„Wir fordern den Urheber der anonymen E-Mail auf, sich zu erklären und öffentlich Stellung zu beziehen.“ Man habe sich stets für eine offene Diskussion eingesetzt. „Es ist bedauerlich, dass unser Dorfleben durch den Egoismus einzelner Personen Schaden genommen hat.“

Auch Landgard bedaure den Rückzug von EPS. „Wir sind vor allem über das Ausmaß und die Art der Diskussion verwundert, das einer Torpedierung gleichkam, an der Sache vorbei geht und letztlich lediglich durch einzelne persönliche Motive beeinflusst ist“, so Vorstand Armin Rehberg. „Uns stimmt auch nachdenklich, dass die Art der Auseinandersetzung in Zukunft auch Landgard selbst betreffen könnte. Daher stellen wir uns die Frage, ob das bestehende Objekt in Lüllingen noch das richtige für Landgard ist.“

Die Firma EPS habe sich stets um Nachhaltigkeit bemüht, sagt Geschäftsführer Norbert Engler. „Aber bei solch einem Stil bekommen wir Angst um unseren Ruf als Familienunternehmen“, begründet Engler die Entscheidung. „Wir wussten um die Sorgen der Lüllinger und hätten gern mit ihnen nach Lösungen gesucht, die Belastung zu minimieren und entsprechenden Ausgleich zu schaffen.“ So habe es bereits erste Gespräche mit Landgard und der Stadt gegeben, den Rest der Ackerfläche mit Streuobstwiesen zu bepflanzen und für die Lüllinger zugänglich zu machen.