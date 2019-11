Berufsinformation in Geldern : Kinder lernen das Handwerk kennen

Geldern Für Grundschüler aus der Region bietet das Berufskolleg Geldern in dieser Woche Schnuppertage an.

Ein etwas anderer Unterrichtsstoff als gewohnt steht an diesem Morgen für die Jungen und Mädchen der St.-Martini-Grundschule auf dem Programm. Zehn Kinder sitzen in einem großen Raum an Tischen, die zwei lange Reihen bilden. Vor ihnen stehen Holzplatten mit Metalldrähten, an denen sich Ringe mit Holzgriffen befinden. Die Schüler müssen an den Holzgriffen Elektrodrähte anbringen, die Strom in die Ringe leiten. Es ist der letzte Schritt, um das beliebte Spiel „Der heiße Draht“ funktionstüchtig zu machen. In der Elektrowerkstatt des Berufskollegs bekamen die Grundschüler aus Veert einen Einblick in die Welt der Elektriker.