Schnuppertag der Sekundarschule Straelen Schüler bekommen Einblick in die Arbeitswelt

Einen zweiten Informationstag konnte die Sekundarschule in Zusammenarbeit mit den Gärtnereien Ripkens, Boeckstegers und Aflora, zusammengeschlossen im Ausbildungsverbund ARiBA, anbieten. 18 Schüler der Jahrgangsstufen 8 und 9 wurden in den Betriebsräumen von Aflora (Opschroef) von den Betriebsleitungen und Auszubildenden willkommen geheißen. Nun wurde eine Gruppe durch den Betrieb geführt und erhielt Informationen über nachhaltige Produktion von Pflanzen, Bewässerung, Düngung und anderes mehr. Unter einem Mikroskop konnten die Schüler natürlichen Pflanzenschutz durch Nützlinge betrachten. Die andere Gruppe durfte Strauchveronikatriebe schneiden und in Anzuchterde stecken. Im Anschluss daran wurde demonstriert, wie genau diese Tätigkeit heutzutage von einer computergesteuerten Maschine (Steckroboter) übernommen wird. Nach einem kleinen Spaßspiel wechselte man in den Gartenbaubetrieb Ripkens, wo nach einem Imbiss die Aus- und Weiterbildung sowie die Chancen auf dem Arbeitsmarkt thematisiert wurden. Interessiert hörten die Jugendlichen, welche Ausbildungsvergütung sie erwartet, wie sie sich zum Meister oder Techniker fortbilden können und dass man mit dieser Qualifikation sogar die Fachhochschulreife erhält. Wichtig war auch der Hinweis, dass am Niederrhein Gärtner in jedem Bereich gesucht werden, ob in der Produktion, im Handel oder Verkauf. Die Jugendlichen konnten anschließend ihr Geschick bei der Arbeit an der Topfmaschine unter Beweis stellen und erlebten, dass im Freiland das Rücken der Lavendelanzuchttöpfe teilautomatisiert unterstützt wird.