Denksport : Zug um Zug zum Erfolg

Auch junge Teilnehmer wie der zwölfjährige Vincent Klugstedt, amtierender NRW Landesmeister (U12), konnten sich beim Turnier beweisen. Foto: Thomas Binn (binn)

Straelen Der Schachclub Straelen lud zum 30. Schnellschachturnier ins Forum. Über 200 Teilnehmer kamen aus Nah und Fern.

Von Sabine Hannemann

Im Forum des Gymnasiums Straelen ist es still. Konzentriert blicken die Teilnehmer auf ihre Schachbretter. Neben ihnen steht nur das Nötigste: eine Flasche Wasser, Kaffee, der kalt wird, oder ein Schokoriegel. Einen Raum weiter grübelt auch die Jugend, gestaffelt in Altersgruppen, über mögliche Züge, spielt im Kopf Schachzüge des Gegners durch, um dessen König schachmatt zu setzen.

Das Schnellschachturnier ist in vollem Gange. Zehn Klassen spielen in sieben Runden bei einer Bedenkzeit von 25 Minuten je Spieler und Partie nach dem Schweizer System. Taktisches Denken ist angesagt und jede Menge Nervenstärke bis in den späten Nachmittag. „Wichtig ist, gute Ideen bis zum Schluss zu entwickeln und sich nicht in der sogenannten Zeitnotphase unter Druck setzen zu lassen“, sagt Sven Hendriks. Der 57-Jährige ist Vorsitzender vom gastgebenden Schachclub Straelen. Bereits zum 30. Mal richten die Straelener Schachfreunde dieses Schnellschachturnier aus.

Info Die Sieger des Schachturniers A-Klasse Mikhail Zaitsev B-Klasse Erwin Spitzer C-Klasse Eberhard Bießner D-Klasse Dennis Schulz E-Klasse Husa Abu Sanimeh Mannschaft SF Essen-Katernberg Senioren Bernd Rosen U16 Noel Gallas U 14 Luca Zamhöfer U 12 Cagan Masa U 10 Ben Eckers

Ein gewisser Stolz schwingt mit, denn dieses Turnier gilt in der Szene als erstes Highlight im Jahresverlauf und holt Schachspieler weit über die Region und aus den Niederlanden in die Blumenstadt. Großmeister, Internationale Meister und Cracks ohne Titel haben in Straelen gespielt. 219 Anmeldungen flatterten bis zum 1. Januar dem Schachclub Straelen auf den Tisch. Wertvolle Infos, um beispielsweise die Cafeteria gut zu bestücken. Sie funktioniert als familiäres Vereinsnetzwerk bestens, denn rund 40 Vereinsmitglieder und ihre Familien haben schon im Vorfeld alles im Griff. Der Cafeteria-Besuch gehört für die Spieler zum Ritual, um sich vor Turnierbeginn mit Eierbrötchen und Kaffee für den Wettbewerb zu stärken.

Aufgereiht stehen die Pokale an der Bühne, imposant der riesige neue Wanderpokal. Den letzten ergatterten nach drei Siegen in Folge die Schachspieler aus Essen-Katernberg. Für den neuen Pokal wurde daher die Siegesserie auf fünf erhöht. Schachbretter, Figuren und Uhren stellt erneut die Heidener Firma Niggemann zur Verfügung. „Nach dem Turnier ist vor dem Turnier“, sagt Hendriks, der persönlich das Material im Wert von rund 10.000 Euro abholt, zurückbringt, das Forum bucht und sich um Sponsoren kümmert. Gespielt wird um die Ehre, um Pokale und Geldpreise. Eine Urkunde erhält jeder. Der sportliche Ehrgeiz wird gekitzelt mit dem Ziel, „den Gegner über die Zeit intellektuell in den Griff zu kriegen. Der absolute Siegeswille im Spiel Mensch gegen Mensch zählt. Ich liebe es, wenn ich den Gegner ins Schwitzen bringe. Schach ist pure Leidenschaft“, so Hendriks.