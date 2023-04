ÖPNV im Kreis Kleve Neuer Schnellbus verbindet Herongen mit Aldekerk

Die neue Linie SB 42 verbindet im Stundentakt das Gewerbegebiet in Straelen-Herongen mit den benachbarten Ortschaften Wankum, Wachtendonk und Eyll. Die Linie endet am Bahnhof in Kerken-Aldekerk. Dort können die Fahrgäste mit einer kurzen Wartezeit in den Niers-Express RE 10 in Richtung Krefeld und Düsseldorf umsteigen. Die SB42 bietet ein durchgängiges und umfangreiches Angebot – auch am Wochenende und feiertags – und wird durch die Look Busreisen GmbH betrieblich umgesetzt.