Veranstaltung in Straelen : Schnäppchenmarkt in Straelen in diesem Jahr nicht möglich

Schnäppchenmarkt in Straelen in diesem Jahr nicht möglich

Straelen Im Vergleich mit anderen Trödelmärkten gibt es in der Innenstadt keine klar abgegrenzte Fläche, sondern 14 Zugänge, die allesamt kontrolliert werden müssten, so Annika Cleve vom Stadtmarketing.

Schweren Herzens hat das Organisationsteam der Straelener Stadtverwaltung entschieden, den beliebten Schnäppchenmarkt in der Innenstadt auch in diesem Jahr abzusagen. „Wir hatten so darauf gehofft, dass wieder Veranstaltungen wie der Schnäppchenmarkt in diesem Sommer möglich sind“, erklärt Christina Beckers, die gerade ihre Ausbildung zur Veranstaltungskauffrau bei der Stadt Straelen erfolgreich abgeschlossen hat, „und haben sehr viel Energie in die Entwicklung eines umfassenden Konzepts gesteckt, das alle Möglichkeiten genau auslotet. Leider sind wir nach genauer Prüfung und Abwägung zu der Entscheidung gekommen, dass wir die Einschränkungen und Risiken, die mit der Durchführung verbunden sein würden, nicht tragen können.“