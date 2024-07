Mittelaltermarkt und Schaukämpfe Das erwartet die Besucher beim Ritterspektakel auf Schloss Walbeck

Etwa 30 mittelalterliche Gruppen hauchen dem Schloss, das im Jahr 1403 erstmals erwähnt wurde, mittelalterliches Leben ein. Sie hüllen sich in zeitgemäße Gewänder, schlafen in historisch nachempfundenen Zelten und kochen nach uralten Rezepten. Während sich die Männer an den Waffen üben und diese als auch ihre Rüstungen und Ausrüstung dem Publikum näher bringen, sind die Frauen im Lager mit Handarbeiten wie Nähen, Sticken oder dem Weben von Brettchenborten beschäftigt. Als besondere Attraktion putzen sich zweimal am Tag die Lager zum Festumzug heraus, um mit allen Künstlern über den gesamten Markt bis zum Turnierplatz zu ziehen.