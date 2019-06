Unsere Woche : Einmal aufgegeben – schwieriges Comeback

Mitarbeiter Redaktion Geldern Michael Klatt © gerhard seybert Für die Publizierung dieses Fotos im Internet, oder anderen Medien (Druck oder elektronisch) bedarf es einer Lizenzierung. c/o: Gerhard Seybert St.-Nikolaus-Straße 6 47608 Geldern 02831/8585 0171/3432788 Germany Phone: +49 171/3432788 +49 2831/8585 www.derpressefotograf.de. Foto: Seybert, Gerhard (seyb)

Gleich durch zwei Entscheidungen in dieser Woche wird die Infrastruktur im Gelderland ärmer. Einmal ist vor allem die Jugend betroffen, ein anderes Mal trifft es alle Generationen.

Es war keine Überraschung, wie der Stadtrat von Kevelaer über den Standort Weeze der Gesamtschule Kevelaer-Weeze entschied. Zu eindeutig war das Votum des Fachausschusses. Und zu negativ sind die Zahlen. Es werden einfach nicht genug Schüler angemeldet, um den Standort in Weeze zu halten. Nach den Sommerferien heißt es für die Weezer Gesamtschüler: Auf nach Kevelaer. Damit teilen sie das Schicksal der Sekundarschüler aus Wachtendonk. Auch deren Schule vor der Haustür läuft mangels Resonanz aus. Die jungen Wachtendonker werden künftig in Straelen unterrichtet, sollten sie sich für diese Schulform entscheiden. Oder aber die Bemühungen des Vereins für eine Freie Realschule in der Niersgemeinde sind von Erfolg gekrönt und führen zu einem wohnortnahen Angebot bei der weiterführenden Schulbildung.