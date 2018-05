Kerken : Schleuderndes Auto tötet Frau an B 9 in Aldekerk

Kerken Einen tödlichen Verkehrsunfall hat es am Dienstag in Aldekerk gegeben. Laut Polizei bog gegen 7.10 Uhr ein 28-jähriger Mann aus Nettetal in einem 3er BMW bei Grün vom Parkplatz eines Einkaufszentrums nach rechts auf die B 9 in Richtung Krefeld ab. Ein 52-jähriger Mann aus Kerken war in einem VW Polo auf der B 9 in Richtung Krefeld unterwegs. In der Einmündung stießen beide Fahrzeuge zusammen. Der VW schleuderte nach rechts auf den Geh- und Radweg. Dort war eine 75-jährige Frau aus Kerken mit zwei Hunden spazieren. Der Wagen erfasste die Spaziergängerin sowie einen der Hunde und prallte dann gegen den Zaun des Einkaufszentrums.

Die 75-Jährige erlag noch an der Unfallstelle ihren Verletzungen. Der 52-Jährige verletzte sich leicht. Der 28-Jährige blieb unverletzt. Ein Hund starb bei dem Unfall. Der zweite Hund blieb unverletzt. Die beiden Autos wurden sichergestellt. Die Staatsanwaltschaft beauftragte einen Sachverständigen mit einem Unfallgutachten. Der polizeiliche Opferschutz betreut die Angehörigen der verstorbenen Frau. Die B 9 war bis 11.30 Uhr gesperrt. Polizeibeamte leiteten den Verkehr um.

(RP)