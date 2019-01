Benefizkonzert: Schlager non-stop begeistern beim Gelben Band

Info

Idee Der Verein entstand aus der Idee heraus, für hilfsbedürftige Menschen da zu sein. Seit der Gründung wird das Ziel verfolgt, an den Stellen zu helfen, an denen die Not am größten ist. Die Benefizveranstaltung findet auch im nächsten Jahr am Sonntag, 5. Januar, im Seepark Janssen statt. www.gelbesband.info