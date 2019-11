Schlägerei in Geldern : Zwei Männer vor E-Dry mit Schlagstock verletzt

Geldern Mit einem Schlagstock hat ein Unbekannter zwei 29 Jahre alte Männer verletzt. Freitagnacht ist es zu der Schlägerei vor der E-Dry gekommen.

Vor der Diskothek E-Dry in Geldern ist es Freitagnacht zu einer Schlägerei gekommen. Das meldete die Polizei am Montag. Gegen 3.40 Uhr standen zwei 29-jährige Männer aus Kevelaer an der Zufahrt zu der Disco, als ein Unbekannter an ihnen vorbeilief und die Männer provozierte.