Religiöses Leben Schiffswallfahrt nach Bornhofen

Im Wallfahrtsort Bornhofen am Rhein wird die schmerzhafte Mutter verehrt. Eine Schiffswallfahrt dorthin findet von Köln aus von Dienstag, 20. Juni, bis Donnerstag, 22. Juni, statt. Die Anreise zum Schiffsanleger erfolgt mit einem Reisebus. In Köln geht es auf ein Schiff, das um 9 Uhr ablegt. Auf dem Schiff wird mit einer hl. Messe begonnen und danach wird zum Gebet des Rosenkranzes aufgerufen. An Bord besteht die Möglichkeit zum Mittagessen. Dazu kann man Kuchen, Kaffee und sonstige Getränke nach Karte bestellen. Danach ist etwas Zeit zur Ruhe, während etwa in Höhe Neuwied und in Höhe von Horchheim der Rosenkranz gebetet wird. Kurz vor Ankunft des Schiffes in Kamp erfolgt der Schlusssegen.