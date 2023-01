Karneval in Sevelen am Nelkensamstag Anmelden fürs Schiebkarrenrennen

Traditionalisten müssen sich vielleicht noch ein bisschen darauf einstellen: Der Karnevalszug in Sevelen zieht nicht mehr an Rosenmontag, sondern am Nelkensamstag durch den Ort. Die Premiere zum neu festgelegten Termin, der das Karnevalsgeschehen am Niederrhein etwas entzerren soll, gab es noch vor Corona im Jahr 2020. In diesem Jahr wird die neue Tradition fortgesetzt. Am Samstag, 18. Februar, sind Vereine, Kegelclubs und Nachbarschaften wieder dazu aufgerufen mitzumachen. Das Besondere am Sevelener Karnevalszug ist, dass nur Schiebkarren zugelassen sind, also „Handwagen ohne Motorisierung“, erklärt Clemens Rous, Vorsitzender der Sevelener Bruderschaft. Sie ist gemeinsam mit dem Trommlerkorps Sevelen Veranstalter des bunten Treibens in der Dorfmitte.