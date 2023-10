Im Bürgerhaus Sevelen Literarisch-musikalische Revue über die Frauenfrage

Am Samstag, 25. November, präsentiert Jutta Seifert im Bürgerhaus Sevelen ihr Programm „Angebissen!“. Dabei entführt sie das Publikum auf die historische Reise durch über 100 Jahre Frauengeschichte. Angefangen bei den „wilden" 20-er Jahren schlüpft die Schauspielerin in die jeweiligen, zeitgenössischen Frauenrollen und führt durch die verschiedenen Stationen der Frauengeschichte. Mit Texten von Djuna Barnes bis Lisa Fitz, von Kurt Tucholsky bis Katja Kullmann geht die Schauspielerin Jutta Seifert diesen und anderen Themen in ihrer kleinen Revue, lesend, singend und spielend auf den Grund. Natürlich sind auch Männer willkommen.