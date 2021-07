Unbekannte schütten Waschmittel in Geldern ins Wasser : Schaumparty im Drachenbrunnen

Unbekannte haben Waschpulver in den Brunnen am Marktplatz in Geldern geschüttet. Foto: Latzel

Geldern Riesensauerei oder saubere Sache? Das war die Frage am Gelderner Markt. Unbekannte hatten Waschmittel in den traditionsreichen Brunnen gekippt.

Wer am Mittwoch über den Marktplatz in Geldern kam, staunte nicht schlecht. Dicke Flocken von Schaum wehten über den Platz. Sie kamen aus dem Drachenbrunnen, in dem vom Wasser nicht mehr viel zu sehen war. Stattdessen gab es eine dicke Schaumkrone, von der der Wind immer wieder Flocken in die Luft wirbelte.