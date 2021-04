Mannschaftskampf : Issums Schachverein ist online erfolgreich

Issum In der Deutschen Schach-Online-Liga hat es der neu gegründete Schulschachverein Brüder Grimm Niederrhein in seiner Gruppe auf Platz eins geschafft und steht damit im Viertelfinale.

Der neu gegründete Schulschachverein Brüder Grimm Niederrhein hat wegen Corona keinen einfachen Start gehabt. Alle Präsenzveranstaltungen mussten bisher abgesagt werden. Training konnte so gut wie gar nicht in Präsenz angeboten werden. Für viele Vereine ist in der Pandemiezeit der Spieltag der Deutschen Schach-Online-Liga (DSOL) das einzige Vereins-Event, das noch stattfindet.

Umso erfreulicher ist es, den Erfolg der Mannschaft zu sehen, die bei ihrer ersten Teilnahme in ihrer Gruppe Platz eins erreichte und damit nun im Viertelfinale steht. In der DSOL, die zum zweiten Mal stattfindet, treten Schachvereine aus ganz Deutschland in Vierer-Mannschaften gegeneinander an. 385 Mannschaften mit etwa 3000 Spielern hatten sich diesmal gemeldet, deren Teams nach Spielstärke auf 13 Ligen verteilt wurden. Mit Deizisau gab es sogar eine reine Mannschaft nur mit Großmeistern, aber auch viele andere große Schachvereine sind bei der DSOL vertreten. Gespielt wurde mit einer Bedenkzeit von 45 Minuten plus 15 Sekunden pro Zug, was für Online-Turniere schon eine lange Bedenkzeit ist. Durch diesen Modus, der an einen Mannschaftskampf am Schachbrett angelehnt ist, kommt sogar ein Teamgefühl zustande, da alle Spieler zeitgleich spielen und man die Partien der Mitspieler parallel mitverfolgen kann.