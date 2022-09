Besonderer Besuch an der Brüder-Grimm-Schule : Fantrubel um Chessy in Issum

Issum Die deutsche Schachjugend schickte ihr Maskottchen auf die Reise. Das machte Station an der Brüder-Grimm-Schule. Dort wurde es mit großem Hallo empfangen.

Ungewöhnlichen Besuch bekamen die Schüler der Brüder-Grimm-Schule. Chessy ist das Maskottchen der deutschen Schachjugend und sorgte mit seinem Besuch in Issum für Aufregung bei den Kindern am Schach-Aktionstag.

Das Schachspiel hat seit Jahren einen hohen Stellenwert an der Schule, so haben alle Schüler bereits ab dem ersten Schuljahr die Möglichkeit an der Schach-AG teilzunehmen sowie an verschiedenen Schachturnieren. „Ich leite die Schach-AG und von insgesamt 200 Schülern, ist die Hälfte aller Kinder in der Schach-AG“, berichtete Wolfgang Buhren. Neben einem Sponsorenlauf, der bewusst auf denselben Tag gelegt wurde, stand ein buntes Schachprogramm auf dem Plan. So gab es auf dem Schulhof eine Turmstation, bei der Schachfiguren gestapelt werden mussten mit dem Ziel einen besonders hohen Turm zu bauen und Schach-Memory. „An unserer Station muss man kein Schach spielen können. Hier lernen Kinder die Figuren kennen und spielen damit ganz klassisch und mit Bewegung Memory.“, erklärte Lehrerin Daniela Vogt.