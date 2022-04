Aus dem Rathaus : Sarah Schulze ist Issums Gleichstellungsbeauftragte

Sarah Schulze ist die neue Gleichstellungsbeauftragte bei der Gemeinde Issum. Foto: Gemeinde Issum

Issum Die sechste Gleichstellungsbeauftragte in der Altbiergemeinde hat die Aufgabe am 1. April übernommen. Seit Januar 2021 arbeitete sie in der Zentrale.

Sarah Schulze ist seit dem 1. April die neue Gleichstellungsbeauftragte der Gemeinde Issum. Laut Gesetz haben Gemeinden mit mehr als 10.000 Einwohnern hauptamtlich tätige Gleichstellungsbeauftragte zu bestellen. Nach Maria Kröll, Elke Post, Susanne Fehrholz, Angela Maes und Melanie Holtmann ist Sarah Schulze die sechste Gleichstellungsbeauftragte Issums.

Die Hauptaufgabe liegt in der Verwirklichung des Verfassungsgebotes der Gleichberechtigung von Mann und Frau. Die Gleichstellungsbeauftragte wirkt bei allen Maßnahmen und Vorhaben der Gemeinde, die Auswirkungen auf die Gleichberechtigung von Frauen und Männern in der Gesellschaft haben, mit. Sarah Schulze ist seit Januar 2021 in der Zentrale der Gemeinde Issum tätig und somit ohnehin die erste Anlaufstelle für Bürger und Mitarbeiter der Gemeinde Issum. Für Anregungen, Vorschläge, Bedenken und Initiativen zum Thema Gleichstellung ist sie unter der Telefonnummer 02835 1091 zu erreichen oder unter der E-Mail sarah.schulze@issum.de.

Die frisch bestellte Gleichstellungsbeauftragte macht neben der Arbeit in der Verwaltung und der Einarbeitung in den vielseitigen Bereich der Gleichstellung, den „Verwaltungslehrgang I“ beim Studieninstitut Niederrhein, um ihr allgemeines Verwaltungswissen zu erweitern. Sie freut sich über das ihr entgegengebrachte Vertrauen, die wichtige und umfangreiche Aufgabe der Gleichstellungsbeauftragten ausführen zu dürfen. Außerdem hofft sie auf spannende Projekte und viele Ideen, um der Gleichstellungsarbeit in Issum eine neue Frische zu verleihen. Ihr aktuelles Projekt ist, sich erst einmal in das weitläufige, neue Aufgabengebiet einzuarbeiten.