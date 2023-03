Rundgang mit Ortsbürgermeister Dahl Hartefelder Friedhofshalle in neuem Glanz

Hüsken: „Wir haben großen Wert darauf gelegt, nicht nur notwendige Reparaturen vorzunehmen, sondern auch die Funktionen zu durchdenken, um an der einen oder anderen Stelle auch deutliche Verbesserungen erzielen zu können.“ So wird die Friedhofshalle nicht nur über einen neuen Kühlraum und eine digitale Schließanlage verfügen. Vielmehr wurde die Trennwand zwischen zwei Aufbahrungsstellen entfernt, sodass ein größerer Raum entstanden ist. „Aus anderen Projekten wissen wir, dass sich die Menschen einen Ort wünschen, an dem sie in Würde im Kreis der Familie vom Verstorbenen Abschied nehmen können“, so Hüsken. „In den bisherigen, eher kleinen, Räumen war das nicht möglich.“